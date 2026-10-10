Чжэн вышла в финал WTA 1000 в Пекине — Interia Sport

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила бельгийку Элизе Мертенс в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине, Китай. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, сообщает Interia Sport. В финале Чжэн сыграет с Миррой Андреевой.

Напряженный первый сет

Чжэн сделала брейк уже в первом гейме на подаче соперницы и повела с преимуществом в один брейк. В шестом гейме китаянка имела возможность увеличить отрыв: при счете 4:1 и 30:0 она была близка к двойному брейку. Мертенс удержала подачу, а затем отыграла брейк, сравняв счет до 4:4.

В конце первого сета Чжэн удержала подачу в гейме на больше-меньше. Тай-брейка не было: в 12-м гейме Мертенс при сетболе попала в сетку, поэтому представительница Китая выиграла партию 7:5.

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Контроль во втором сете

В начале второй партии Чжэн отыграла брейк-пойнт, после чего повела 3:0. Далее олимпийская чемпионка контролировала ход встречи и еще раз взяла подачу бельгийки. Матч завершился в восьмом гейме второго сета.

Мертенс вышла в полуфинал после победы над Игой Свёнтек в четвертьфинале — 7:6 (7:0), 6:3. Чжэн перед матчем с бельгийкой обыграла Элину Свитолину.

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