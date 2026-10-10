Тенісистка Чжен вийшла до фіналу WTA 1000 у Пекіні — Interia Sport

Китайська тенісистка Цінь Вень Чжен перемогла бельгійку Елізе Мертенс у півфіналі турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай. Матч завершився з рахунком 7:5, 6:2, повідомляє Interia Sport. У фіналі Чжен зіграє з Міррою Андрєєвою.

Напружена перша партія

Чжен зробила брейк уже в першому геймі на подачі суперниці та повела з перевагою в один брейк. У шостому геймі китаянка мала нагоду збільшити відрив: за рахунку 4:1 і 30:0 вона була близькою до подвійного брейку. Мертенс зберегла подачу, а згодом відіграла брейк — рахунок зрівнявся до 4:4.

Наприкінці першого сету Чжен втримала подачу в геймі на більше-менше. Тайбрейку не було: у 12-му геймі Мертенс за сетболу влучила в сітку, тож представниця Китаю виграла партію 7:5.

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Контроль у другому сеті

На старті другої партії Чжен відіграла брейк-пойнт, після чого повела 3:0. Надалі олімпійська чемпіонка контролювала перебіг зустрічі та ще раз взяла подачу бельгійки. Матч завершився у восьмому геймі другого сету.

До півфіналу Мертенс вийшла після перемоги над Ігою Швьонтек у чвертьфіналі — 7:6 (7:0), 6:3. Чжен перед матчем із бельгійкою здолала Еліну Світоліну.

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