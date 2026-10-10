W Singapurze kierowca Red Bulla Max Verstappen zdobył pole position w kwalifikacjach do Grand Prix Singapuru. Wyprzedził kierowców Ferrari, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona.

Przewaga 0,054 sekundy

Pierwszy wynik Verstappena w finałowym segmencie kwalifikacji wystarczył do zdobycia pole position. Jak informuje BBC Sport, Leclerc poprawił swój czas podczas drugiej próby, ale stracił do lidera 0,054 sekundy.

Hamilton był najbliższym rywalem Verstappena po pierwszych próbach, jednak nie zdołał poprawić wyniku w drugiej. Większość liderów również nie poprawiła wyników podczas drugich prób.

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Pozycje na polach startowych

Czwarte miejsce na polach startowych zajął Kimi Antonelli z Mercedesa, a piąty był Lando Norris z McLarena. George Russell uzyskał szósty czas, lecz z powodu kary za użycie zbyt dużej liczby komponentów silnika wystartuje z ostatniej pozycji.

Oscar Piastri z McLarena był jedynym przedstawicielem czterech czołowych zespołów, poza Leclerkiem, który poprawił wynik w drugiej próbie, ale zakwalifikował się na siódmym miejscu. Czołową dziesiątkę uzupełnili Pierre Gasly, Liam Lawson i Arvid Lindblad.

Wcześniej w sobotę Verstappen wygrał także wyścig sprinterski. Główny wyścig Grand Prix Singapuru zaplanowano na niedzielę, 11 października.

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