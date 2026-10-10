Ферстаппен здобув поул Гран-прі Сінгапуру, випередивши Ferrari — BBC Sport

У Сінгапурі пілот Red Bull Макс Ферстаппен здобув поул-позицію у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру. Він випередив гонщиків Ferrari Шарля Леклера та Льюїса Гемілтона.

Перевага в 0,054 секунди

Першого результату Ферстаппена у фінальному сегменті кваліфікації виявилося достатньо для поулу. Як повідомляє BBC Sport, Леклер поліпшив свій час другою спробою, однак поступився лідеру 0,054 секунди.

Гемілтон був найближчим переслідувачем Ферстаппена після перших спроб, проте не зміг покращити результат у другій. Більшість лідерів також не додали у других спробах.

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Позиції на стартовій решітці

Четверту позицію на стартовій решітці посів Кімі Антонеллі з Mercedes, п’ятим став Ландо Норріс із McLaren. Джордж Расселл показав шостий час, але через штраф за використання надто великої кількості компонентів двигуна стартуватиме з останньої позиції.

Оскар Піастрі з McLaren став єдиним представником чотирьох провідних команд, окрім Леклера, хто покращив результат у другій спробі, але кваліфікувався сьомим. Десятку найкращих доповнили П’єр Гаслі, Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад.

Раніше в суботу Ферстаппен також виграв спринтерську гонку. Основний заїзд Гран-прі Сінгапуру запланований на неділю, 11 жовтня.

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