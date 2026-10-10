В Сингапуре пилот Red Bull Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Сингапура. Он опередил гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

Преимущество в 0,054 секунды

Первого результата Ферстаппена в финальном сегменте квалификации оказалось достаточно для поула. Как сообщает BBC Sport, Леклер улучшил свое время во второй попытке, однако уступил лидеру 0,054 секунды.

Хэмилтон был ближайшим преследователем Ферстаппена после первых попыток, однако не смог улучшить результат во второй. Большинство лидеров также не прибавили во вторых попытках.

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Позиции на стартовой решетке

Четвертую позицию на стартовой решетке занял Кими Антонелли из Mercedes, пятым стал Ландо Норрис из McLaren. Джордж Расселл показал шестое время, но из-за штрафа за использование слишком большого количества компонентов двигателя будет стартовать с последней позиции.

Оскар Пиастри из McLaren стал единственным представителем четырех ведущих команд, помимо Леклера, кто улучшил результат во второй попытке, но квалифицировался седьмым. Десятку лучших дополнили Пьер Гасли, Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.

Ранее в субботу Ферстаппен также выиграл спринтерскую гонку. Основной заезд Гран-при Сингапура запланирован на воскресенье, 11 октября.

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