Po meczu China Open w Chinach Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka potępiło rasistowskie obelgi kierowane w mediach społecznościowych przeciwko amerykańskiej tenisistce Coco Gauff. Jak podaje The Guardian, urząd uznał takie wiadomości za niedopuszczalne i stwierdził, że czarnoskóre sportsmenki stają się szczególnym celem nienawiści i rasistowskich obelg.

Apel o przeciwdziałanie rasizmowi i seksizmowi

W sobotę urząd, na którego czele stoi Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk, zaapelował o solidarność w przeciwdziałaniu rasizmowi i seksizmowi w sporcie. ONZ podkreśliła, że w sporcie nie powinno być miejsca na rasistowskie ani seksistowskie obelgi i wypowiedzi.

Urząd oświadczył również, że zawodnicy, trenerzy i organizacje sportowe powinni wspierać osoby doświadczające takich ataków. Kibiców wezwano do przeciwstawiania się tym, którzy szerzą rasizm i seksizm w sporcie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja tenisistki po China Open

Gauff, która dwukrotnie wygrała turnieje wielkoszlemowe i zajmuje czwarte miejsce w światowym rankingu, poinformowała o „niesamowitej” liczbie rasistowskich komentarzy w mediach społecznościowych. Według niej stało się to po kontrowersyjnej wymianie w poniedziałkowym meczu China Open przeciwko Sun Xinyan.

Dwa dni później Amerykanka przegrała z Elise Mertens. Gauff powiedziała, że nie miała energii i czuła się, jakby mogła zemdleć.

Czytaj nas na