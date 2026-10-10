ООН засудила расистські образи тенісистки Коко Гофф — The Guardian

Після матчу China Open у Китаї Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило расистські образи, спрямовані проти американської тенісистки Коко Гофф у соціальних мережах. Як повідомляє The Guardian, в установі назвали такі повідомлення неприйнятними та заявили, що темношкірі спортсменки стають особливою мішенню ненависті й расистських образ.

Заклик протидіяти расизму і сексизму

У суботу відомство, яке очолює верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, закликало до солідарності у протидії расизму та сексизму в спорті. В ООН наголосили, що в спорті не має бути місця расистським або сексистським образам і висловам.

Там також заявили, що гравці, тренери та спортивні організації мають підтримувати людей, які зазнають таких атак. Уболівальників закликали протидіяти тим, хто поширює расизм і сексизм у спорті.

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Реакція тенісистки після China Open

Гофф, яка двічі вигравала турніри Великого шолома та посідає четверте місце у світовому рейтингу, повідомила про «неймовірну» кількість расистських коментарів у соцмережах. За її словами, це сталося після спірного розіграшу в матчі China Open проти Сунь Сіньжань у понеділок.

Через два дні американка програла Елізе Мертенс. Гофф сказала, що не мала енергії та почувалася так, ніби може знепритомніти.

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