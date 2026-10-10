После матча China Open в Китае Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило расистские оскорбления, направленные против американской теннисистки Коко Гофф в социальных сетях. Как сообщает The Guardian, в ведомстве назвали такие сообщения неприемлемыми и заявили, что темнокожие спортсменки становятся особой мишенью ненависти и расистских оскорблений.

Призыв противодействовать расизму и сексизму

В субботу ведомство, которое возглавляет Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвало к солидарности в противодействии расизму и сексизму в спорте. В ООН подчеркнули, что в спорте не должно быть места расистским или сексистским оскорблениям и высказываниям.

Там также заявили, что игроки, тренеры и спортивные организации должны поддерживать людей, подвергающихся таким атакам. Болельщиков призвали противодействовать тем, кто распространяет расизм и сексизм в спорте.

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Реакция теннисистки после China Open

Гофф, которая дважды выигрывала турниры Большого шлема и занимает четвертое место в мировом рейтинге, сообщила о «невероятном» количестве расистских комментариев в соцсетях. По ее словам, это произошло после спорного розыгрыша в матче China Open против Сунь Синьжань в понедельник.

Через два дня американка проиграла Элизе Мертенс. Гофф сказала, что у нее не было энергии и она чувствовала, будто может потерять сознание.

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