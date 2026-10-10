金州女武神晋级WNBA总决赛——《卫报》

金州女武神在拉斯维加斯进行的WNBA半决赛系列赛第三场加时赛中以87比77击败拉斯维加斯王牌，晋级联赛总决赛。该队以3比0横扫卫冕冠军，并在作为扩军球队的第二个赛季便闯入决赛阶段，据《卫报》报道。

比赛末段的冲刺

第四节，女武神以63比69落后，但打出一波8比0的攻势。常规时间还剩1分12秒时，维罗妮卡·伯顿帮助客队以71比69领先。杰基·杨在终场哨响前26.6秒接切尔西·格雷传球追平比分。加比·威廉斯在还剩5秒时篮下出手未中，格雷压哨投篮也未能命中。

加时赛中，金州得到12分，对手仅得2分，并在加时赛还剩46.9秒时以83比73领先。威廉斯在加时赛得到8分，全场得到16分。

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球队领军球员和总决赛对手

女武神得分最高的是凯拉·桑顿，她得到18分和9个篮板。蒂凡尼·海耶斯和基娅·斯托克斯各得11分。斯托克斯5次投篮全部命中，抢下10个篮板，并在防守端对位王牌领军球员阿贾·威尔逊。

威尔逊为拉斯维加斯得到21分和10个篮板，19次投篮命中6次。格雷贡献17分、5次助攻和6次失误，杨得到16分。

总决赛中，女武神将对阵亚特兰大梦想队，后者同样横扫半决赛系列赛，以85比83击败纽约自由人。总决赛首场比赛定于10月17日在旧金山举行。

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