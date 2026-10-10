Роналду отстранили от сборной Португалии

Федерация футбола Португалии возбудила дисциплинарное разбирательство в отношении Криштиану Роналду после того, как нападающий досрочно покинул расположение национальной сборной. Футболисту назначено предварительное отстранение, а окончательное решение о возможном наказании пока не принято.

Решение о начале срочного разбирательства было принято 9 октября. Оно касается событий, произошедших 7 октября. Федерация должна выяснить обстоятельства инцидента и определить, имеются ли основания для дисциплинарных санкций.

По данным португальского издания A Bola, ситуация связана с конфликтом вокруг роли Роналду в команде и его участия в матчах. В материале также упоминается спор с главным тренером Жорже Жезушем.

Роналду остается рекордсменом сборной Португалии: по приведенным данным, он провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. В составе национальной команды он выиграл Евро-2016 и Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Дальнейшее участие футболиста в сборной будет зависеть от результатов дисциплинарного разбирательства.

Источник: A Bola

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