Роналду відсторонили від збірної Португалії

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Федерація футболу Португалії відкрила дисциплінарне провадження щодо Кріштіану Роналду після того, як нападник достроково залишив розташування національної команди. Футболісту визначили попереднє відсторонення, а остаточне рішення щодо можливого покарання ще не ухвалили.

Рішення про початок термінового провадження ухвалили 9 жовтня. Воно стосується подій, які сталися 7 жовтня. Федерація має з’ясувати обставини інциденту та визначити, чи є підстави для дисциплінарних санкцій.

За даними португальського видання A Bola, ситуація пов’язана з конфліктом навколо ролі Роналду в команді та його участі в матчах. У матеріалі також згадується суперечка з головним тренером Жорже Жезушем.

Роналду залишається рекордсменом збірної Португалії: за наведеними даними, він провів 234 матчі, забив 146 голів і віддав 45 результативних передач. У складі національної команди він виграв Євро-2016 та Лігу націй у 2019 і 2025 роках.

Подальша участь футболіста у збірній залежатиме від результатів дисциплінарного розгляду.

Джерело: A Bola

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