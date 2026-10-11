В Чикаго Chicago Fire победил New York City со счётом 2:1 в матче MLS. Решающий гол на 88-й минуте забил Марен Хайле-Селассие после неудачной передачи вратаря гостей Мэтта Фриза.

New York City вёл в счёте

Как сообщает Interia Sport, счёт на 19-й минуте открыл игрок New York City Ханнес Вольф. На 44-й минуте Dje D’Avilla получил вторую жёлтую карточку, поэтому Chicago Fire остался в меньшинстве.

Несмотря на удаление, хозяева сравняли счёт на 55-й минуте благодаря голу Антона Йонссона Салетроса. После этого команды продолжили борьбу за победу, а развязка наступила в конце матча.

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Ошибка на 88-й минуте

На 88-й минуте Фриз, пытаясь начать атаку своей команды, отдал мяч прямо Хайле-Селассие. Футболист Chicago Fire воспользовался ошибкой и забил мяч, установивший окончательный счёт — 2:1.

Interia Sport также отмечает, что во втором тайме Фриз получил сильный удар в голову от Роберта Левандовского. Издание предполагает, что этот эпизод мог повлиять на последующую оценку вратарём игровой ситуации, однако не приводит подтверждения такой связи.

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