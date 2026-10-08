Prezydent UEFA Aleksander Čeferin poinformował w Berlinie w Niemczech, że będzie ubiegał się o czwartą kadencję na stanowisku szefa europejskiego organu zarządzającego piłką nożną. 58-letni Słoweniec poinformował o swojej decyzji szefów wszystkich 55 krajowych związków piłkarskich, podaje BBC Sport.

Zmiana wcześniejszego stanowiska

Čeferin po raz pierwszy został wybrany na prezydenta UEFA w 2016 roku. Jego decyzja o ponownym kandydowaniu oznacza zmianę stanowiska, które publicznie przedstawił w lutym 2024 roku, gdy nalegał, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

W tamtym okresie Čeferin był zaangażowany w spór dotyczący zmian w statucie UEFA, które umożliwiłyby mu ubieganie się o czwartą kadencję. Jednocześnie, według BBC Sport, rosły oczekiwania dotyczące jego nowej kandydatury.

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Stanowisko w sprawie wyborów w FIFA

Możliwość kandydowania Čeferina wiąże się również z działaniami UEFA mającymi na celu odsunięcie prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Infantino wycofał kontrowersyjny plan sprzedaży prywatnym inwestorom udziałów w rozgrywkach organu zarządzającego po szerokim sprzeciwie wobec tej idei.

Sam Čeferin wykluczył możliwość kandydowania przeciwko Infantino w wyborach na prezydenta FIFA. Zamiast tego zamierza znaleźć kandydata, wokół którego będzie mogła zjednoczyć się społeczność piłkarska, gdy FIFA przeprowadzi wybory prezydenckie w marcu.

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