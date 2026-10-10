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Kierowca Red Bulla Max Verstappen wygrał sprint Grand Prix Singapuru — BBC Sport

UA.NEWS 10 października 2026 13:32
Kierowca Red Bulla Max Verstappen wygrał sprint Grand Prix Singapuru — BBC Sport

Kierowca Red Bulla Max Verstappen wygrał wyścig sprinterski Grand Prix Singapuru. Lider wyścigu, kierowca Mercedesa George Russell, odpadł pod koniec pierwszego okrążenia po wypadku na torze o zmiennej nawierzchni — jedna jego część była sucha, a druga mokra, informuje BBC Sport.

Wypadek Russella na pierwszym okrążeniu

Russell zbyt szeroko pokonał ostatni zakręt pod koniec pierwszego okrążenia i stracił panowanie nad bolidem Mercedesa. Samochód obróciło w poprzek toru: uderzył w wewnętrzną ścianę, po czym odbił się w kierunku zewnętrznej. Pozostali uczestnicy wyścigu zdołali uniknąć zderzenia z bolidem Brytyjczyka.

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Kolizja McLarenów zmieniła pozycje

Na ostatnim okrążeniu Lando Norris zderzył się ze swoim zespołowym kolegą z McLarena, Oscarem Piastrim, gdy próbował wyprzedzić go w piątym zakręcie. Pozwoliło to zespołowemu koledze Russella z Mercedesa, Kimiemu Antonellemu, awansować na czwarte miejsce.

Prowadzenie Antonellego w mistrzostwach

Wycofanie się Russella wraz z czwartym miejscem Antonellego zwiększyło przewagę Włocha w mistrzostwach do 89 punktów. Wyścig sprinterski był częścią weekendu Grand Prix Singapuru.

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