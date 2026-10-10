Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в спринтерской гонке Гран-при Сингапура. Лидер заезда, гонщик Mercedes Джордж Расселл, выбыл в конце первого круга после аварии на трассе с переменным покрытием — одна ее часть была сухой, а другая мокрой, сообщает BBC Sport.

Авария Расселла на первом круге

Расселл слишком широко прошел последний поворот в конце первого круга и потерял контроль над болиду Mercedes. Машину развернуло поперек трассы: она ударилась о внутреннюю стену, после чего отскочила к внешней. Другим участникам гонки удалось избежать столкновения с болиду британца.

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Столкновение McLaren изменило позиции

На последнем круге Ландо Норрис столкнулся со своим напарником по McLaren Оскаром Пиастри, когда пытался обогнать его в пятом повороте. Это позволило напарнику Расселла по Mercedes Кими Антонелли подняться на четвертое место.

Лидерство Антонелли в чемпионате

Выбывание Расселла вместе с четвертым местом Антонелли увеличило преимущество итальянца в чемпионате до 89 очков. Спринтерская гонка стала частью уикенда Гран-при Сингапура.

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