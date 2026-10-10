«Тоттенхэм» в меньшинстве вырвал ничью с «Манчестер Юнайтед» — BBC Sport

«Тоттенхэм» забил в компенсированное время и вырвал ничью в матче против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», играя в меньшинстве после удаления Родриго Бентанкура. Уругвайский полузащитник получил красную карточку за удар головой Люка Шоу, сообщает BBC Sport.

Гол Соланке после удаления

Доминик Соланке, вышедший на матч капитаном «Тоттенхэма», забил гол, который принес гостям ничью. В начале игры форвард не использовал возможность вывести команду вперед, а во втором тайме пробил выше ворот с центральной позиции.

«Манчестер Юнайтед» вышел вперед благодаря Брайану Мбемо. Нападающий получил передачу от Матеуса Куньи, развернулся и забил. По оценкам BBC Sport, Мбемо получил восемь баллов из 10 — самую высокую оценку среди игроков хозяев.

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Оценки игроков

В составе «Тоттенхэма» восемь баллов получил Савио — это самая высокая оценка среди футболистов команды. BBC Sport отметило его скорость, а также удар в створ ворот, который заблокировал Кобби Майну. Сандро Тонали получил семь баллов; его подача предшествовала голу «Тоттенхэма».

Бентанкур, вышедший на поле на 65-й минуте вместо Лукаса Бергвалля, получил от BBC Sport один балл. После толчка со стороны Шоу он отреагировал ударом головой и был удален. Люк Шоу получил шесть баллов; BBC Sport отметило, что защитнику, возможно, повезло избежать красной карточки за этот толчок.

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