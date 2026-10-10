Тоттенгем у меншості вирвав нічию з Манчестер Юнайтед — BBC Sport

«Тоттенгем» забив у компенсований час і вирвав нічию в матчі проти «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», граючи в меншості після вилучення Родріго Бентанкура. Уругвайський півзахисник отримав червону картку за удар головою Люка Шоу, повідомляє BBC Sport.

Гол Соланке після вилучення

Домінік Соланке, який вийшов на матч капітаном «Тоттенгема», забив гол, що приніс гостям нічию. На початку гри форвард не використав нагоду вивести команду вперед, а в другому таймі пробив вище воріт із центральної позиції.

«Манчестер Юнайтед» вийшов уперед завдяки Браяну Мбемо. Нападник отримав передачу від Матеуса Куньї, розвернувся та забив. За оцінками BBC Sport, Мбемо отримав вісім балів із десяти — найвищу оцінку серед гравців господарів.

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Оцінки гравців

У складі «Тоттенгема» вісім балів отримав Савіо — це найвища оцінка серед футболістів команди. BBC Sport відзначило його швидкість, а також удар у площину воріт, який заблокував Коббі Майну. Сандро Тоналі отримав сім балів; його подача передувала голу «Тоттенгема».

Бентанкур, який вийшов на поле на 65-й хвилині замість Лукаса Бергвалля, отримав від BBC Sport один бал. Після поштовху від Шоу він відреагував ударом головою та був вилучений. Люк Шоу отримав шість балів; BBC Sport зазначило, що захиснику, можливо, пощастило уникнути червоної картки за цей поштовх.

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