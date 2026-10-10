Tottenham w osłabieniu wyrwał remis z Manchesterem United — BBC Sport

Tottenham zdobył bramkę w doliczonym czasie gry i wyrwał remis w meczu z Manchesterem United na Old Trafford, grając w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rodrigo Bentancura. Urugwajski pomocnik otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie głową Luke'a Shawa, informuje BBC Sport.

Gol Solanke po czerwonej kartce

Dominic Solanke, który rozpoczął mecz jako kapitan Tottenhamu, zdobył gola, który zapewnił gościom remis. Na początku spotkania napastnik nie wykorzystał okazji, by wyprowadzić swoją drużynę na prowadzenie, a w drugiej połowie uderzył ponad bramką z centralnej pozycji.

Manchester United objął prowadzenie dzięki Bryanowi Mbeumo. Napastnik otrzymał podanie od Matheusa Cunhi, odwrócił się i zdobył bramkę. Według ocen BBC Sport Mbeumo otrzymał osiem punktów na 10 — najwyższą ocenę spośród zawodników gospodarzy.

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Oceny zawodników

W Tottenhamie osiem punktów otrzymał Savio — była to najwyższa ocena wśród piłkarzy zespołu. BBC Sport zwróciło uwagę na jego szybkość, a także na strzał w światło bramki, który zablokował Kobbie Mainoo. Sandro Tonali otrzymał siedem punktów; jego dośrodkowanie poprzedziło gola Tottenhamu.

Bentancur, który wszedł na boisko w 65. minucie za Lucasa Bergvalla, otrzymał od BBC Sport jeden punkt. Po popchnięciu przez Shawa zareagował uderzeniem głową i został usunięty z boiska. Luke Shaw otrzymał sześć punktów; BBC Sport zauważyło, że obrońca mógł mieć szczęście, unikając czerwonej kartki za to popchnięcie.

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