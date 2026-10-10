少一人作战的热刺逼平曼联——BBC Sport

在罗德里戈·本坦库尔被罚下后，少一人作战的热刺在老特拉福德对阵曼联的比赛中于补时阶段进球，惊险逼平对手。这名乌拉圭中场因头撞卢克·肖而被出示红牌，BBC Sport报道。

索兰克在红牌后进球

作为热刺队长首发出战的多米尼克·索兰克打进了为客队带来平局的进球。比赛开始阶段，这名前锋错失了让球队取得领先的机会；下半场，他在中路位置将球打高。

曼联凭借布莱恩·姆贝乌莫的进球取得领先。这名前锋接到马特乌斯·库尼亚的传球后转身破门。根据BBC Sport的评分，姆贝乌莫获得10分中的8分，是主队球员中的最高分。

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球员评分

热刺方面，萨维奥获得8分，是队内球员的最高分。BBC Sport指出了他的速度，以及被科比·梅努封堵的一次射正。桑德罗·托纳利获得7分；他的传中促成了热刺的进球。

本坦库尔在第65分钟替换卢卡斯·贝里瓦尔登场，获得BBC Sport的1分。在被肖推搡后，他以头撞作出回应，随后被罚下。卢克·肖获得6分；BBC Sport指出，这名后卫或许很幸运地避免了因这次推搡而吃到红牌。

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