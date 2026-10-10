Polska tenisistka Maja Chwalińska i Nikola Bartunkova zagrają przeciwko Belgijce Elise Mertens i Dianie Shnaider w pierwszej rundzie debla turnieju WTA 1000 w Wuhan w Chinach. Para Mertens i Shnaider otrzymała siódmy numer rozstawienia.

Losowanie w Wuhan

Jak informuje Interia Sport, Mertens planuje wystąpić w Wuhan zarówno w singlu, jak i w deblu. W chwili publikacji materiału kontynuowała rywalizację w obu konkurencjach podczas China Open w Pekinie i miała udać się do Wuhan w niedzielę.

Chwalińska i Bartunkova grały już razem w Pekinie, gdzie dotarły do drugiej rundy turnieju deblowego. W Wuhan tylko cztery najwyżej rozstawione duety są zwolnione z pierwszej rundy, dlatego Mertens i Shnaider rozpoczną rywalizację od meczu z Chwalińską i Bartunkovą.

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Turniej singlowy

W singlu Chwalińska w pierwszym meczu zmierzy się z Egipcjanką Mayar Sherif. Zgodnie z drabinką turniejową polska tenisistka może zagrać z Mertens nie wcześniej niż w półfinale.

W piątek Mertens pokonała Igę Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie wynikiem 7:6 (7:0), 6:3. W półfinale singla w chińskiej stolicy Belgijka miała zagrać z Zheng Qinwen.

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