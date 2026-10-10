Польская теннисистка Майя Хвалиньская и Никола Бартункова сыграют против бельгийки Элизе Мертенс и Дианы Шнайдер в первом круге парного разряда турнира WTA 1000 в Ухане, Китай. Пара Мертенс и Шнайдер получила седьмой номер посева.

Жеребьевка в Ухане

Как сообщает Interia Sport, Мертенс планирует выступить в Ухане как в одиночном, так и в парном разрядах. На момент публикации материала она продолжала борьбу в обеих дисциплинах на China Open в Пекине и должна была отправиться в Ухань в воскресенье.

Хвалиньская и Бартункова уже играли вместе в Пекине, где дошли до второго круга парного турнира. В Ухане только четыре дуэта с наивысшим посевом освобождены от стартового раунда, поэтому Мертенс и Шнайдер начнут соревнования матчем против Хвалиньской и Бартунковой.

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Одиночный турнир

В одиночном разряде Хвалиньская в первом матче встретится с египтянкой Майяр Шериф. Согласно сетке турнира, польская теннисистка может сыграть против Мертенс не раньше полуфинала.

В пятницу Мертенс победила Игу Свёнтек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине со счетом 7:6 (7:0), 6:3. В полуфинале одиночного разряда в китайской столице бельгийка должна была сыграть против Чжэн Циньвэнь.

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