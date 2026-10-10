Хвалінська зіграє проти Мертенс у парному розряді WTA Ухань — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська та Нікола Бартункова зіграють проти бельгійки Елізе Мертенс і Діани Шнайдер у першому колі парного розряду турніру WTA 1000 в Ухані, Китай. Пара Мертенс і Шнайдер отримала сьомий номер посіву.

Жеребкування в Ухані

Як повідомляє Interia Sport, Мертенс планує виступити в Ухані як в одиночному, так і в парному розрядах. На момент публікації матеріалу вона продовжувала боротьбу в обох дисциплінах на China Open у Пекіні та мала вирушити до Уханя в неділю.

Хвалінська і Бартункова вже грали разом у Пекіні, де дійшли до другого кола парного турніру. В Ухані лише чотири найвище сіяні дуети звільнені від стартового раунду, тому Мертенс і Шнайдер почнуть змагання матчем проти Хвалінської та Бартункової.

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Одиночний турнір

В одиночному розряді Хвалінська в першому матчі зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф. Згідно з сіткою турніру, польська тенісистка може зіграти проти Мертенс не раніше півфіналу.

У п'ятницю Мертенс перемогла Ігу Свьонтек у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Пекіні з рахунком 7:6 (7:0), 6:3. У півфіналі одиночного розряду в китайській столиці бельгійка мала зіграти проти Чжен Ціньвень.

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