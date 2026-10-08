Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил в Берлине, Германия, что будет баллотироваться на четвертый срок на пост главы руководящего органа европейского футбола. 58-летний словенец проинформировал о своем решении руководителей всех 55 национальных футбольных ассоциаций, сообщает BBC Sport.

Изменение прежней позиции

Чеферин впервые был избран президентом УЕФА в 2016 году. Его решение вновь баллотироваться означает изменение позиции, которую он публично озвучивал в феврале 2024 года: тогда он настаивал, что не будет добиваться переизбрания.

В тот период Чеферин был вовлечен в спор об изменениях в уставе УЕФА, которые позволили бы ему претендовать на четвертый срок. В то же время, по данным BBC Sport, ожидания его нового выдвижения росли.

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Позиция относительно выборов в ФИФА

Вероятность выдвижения Чеферина также связывают с действиями УЕФА по отстранению президента ФИФА Джанни Инфантино. Инфантино отменил спорный план продажи частным инвесторам долей в соревнованиях руководящего органа после масштабного противодействия этой идее.

Сам Чеферин исключил возможность баллотироваться против Инфантино на выборах президента ФИФА. Вместо этого он намерен найти кандидата, вокруг которого сможет объединиться футбольное сообщество, когда ФИФА проведет президентские выборы в марте.

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