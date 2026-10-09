Brazylijski piłkarz Raphinha może opuścić domowy mecz Barcelony z Getafe w ósmej kolejce La Liga w Hiszpanii. Spotkanie ma odbyć się na stadionie Spotify Camp Nou w Barcelonie. Zawodnik wraca do zdrowia po niewielkim urazie prawego uda, którego doznał w meczu Indie — Brazylia.

Indywidualne treningi

Według Interia Sport Raphinha przedwcześnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Brazylii z powodu urazu. Carlos Monfort, dziennikarz katalońskiego wydania Sport, poinformował, że rano piłkarz trenował indywidualnie i nie dołączył do zajęć z grupą.

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Według Monforta, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Brazylijczyk nie zagra przeciwko Getafe. Dziennikarz oczekuje również, że Raphinha będzie gotowy na mecz z Galatasaray, zaplanowany na wtorek, 13 października.

Mecze w październiku

W październiku Barcelona ma także zagrać z PSG 20 października oraz z Realem Madryt 25 października. Od początku sezonu Raphinha rozegrał dla katalońskiego klubu osiem meczów, strzelił 14 goli i zanotował trzy asysty, według wydania.

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