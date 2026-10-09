Бразильский футболист Рафинья может пропустить домашний матч «Барселоны» против «Хетафе» в восьмом туре Ла Лиги в Испании. Встреча должна состояться на стадионе Spotify Camp Nou в Барселоне. Игрок восстанавливается после незначительного повреждения правого бедра, полученного в матче Индия — Бразилия.

Индивидуальные тренировки

По данным Interia Sport, Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы. Журналист каталонского издания Sport Карлос Монфорт сообщил, что утром футболист тренировался индивидуально и не присоединился к занятиям с общей группой.

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По словам Монфорта, если не произойдет ничего неожиданного, бразилец не сыграет против «Хетафе». Журналист также ожидает, что Рафинья будет готов к матчу с «Галатасараем», запланированному на вторник, 13 октября.

Матчи в октябре

В октябре «Барселона» также должна сыграть против ПСЖ 20 октября и мадридского «Реала» 25 октября. С начала сезона Рафинья, по данным издания, провел за каталонский клуб восемь матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

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