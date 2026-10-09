Polski piłkarz Michael Ameyaw powiedział, że część kibiców Rakowa Częstochowa nie wykrzykiwała przed meczami nazwisk czarnoskórych zawodników. Opowiedział o tym w wywiadzie cytowanym przez Interia Sport. Według skrzydłowego, podczas gry w klubie również spotkał się z takim stosunkiem.

Wiadomość od kibica

Ameyaw opowiedział, że jego narzeczona otrzymała SMS od jednego z kibiców. W wiadomości zaznaczono, że chodzi jedynie o niewielką grupę osób w sektorze kibicowskim, które sceptycznie odnoszą się do zawodnika z powodu koloru jego skóry. Jak powiedział piłkarz, w ten sposób autor wiadomości wyjaśnił, dlaczego nie skandowali jego nazwiska.

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Nie wszyscy popierali takie zachowanie

Piłkarz dodał, że inny kibic napisał mu, iż nie wszyscy fani popierają takie zachowanie. Ameyaw zaznaczył, że ta wiadomość była dla niego ważna i pokazała, że nie należy oceniać wszystkich ludzi jednakowo.

Ameyaw spędził w Rakowie dwa lata, po czym przeszedł do Korony Kielce. Podczas gry w klubie z Częstochowy zadebiutował w reprezentacji Polski i ma w niej dwa występy.

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