Raphinha opuści dwa mecze Barcelony z powodu urazu uda — BBC Sport

W Hiszpanii brazylijski napastnik Barcelony Raphinha z powodu urazu prawego uda opuści najbliższe mecze drużyny z Getafe w La Lidze oraz Galatasaray w Lidze Mistrzów. Piłkarz wrócił ze zgrupowania reprezentacji Brazylii z urazem po tym, jak został zmieniony w przerwie meczu z Australią.

Jak informuje BBC Sport, trener Katalończyków Hansi Flick określił uraz jako niegroźny, jednak podkreślił potrzebę ostrożnego prowadzenia rekonwalescencji zawodnika. Według trenera Raphinha doznał trzech urazów w poprzednim sezonie.

Ważna strata dla lidera La Ligi

29-letni Raphinha na początku sezonu zdobył 14 bramek i zaliczył trzy asysty. Barcelona odniosła osiem kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach, prowadzi w tabeli La Ligi i wyprzedza Atlético oraz Betis o pięć punktów. Real Madryt traci kolejny punkt.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W tym sezonie Brazylijczyk występował głównie na pozycji fałszywej dziewiątki, a nie na skrzydle ataku. W pierwszym meczu Ligi Mistrzów zespół Flicka pokonał Feyenoord 5:1. Łącznie Katalończycy strzelili 36 goli i stracili osiem.

Opcje zastępstwa

Oczekuje się, że nieobecność Raphinhi w dwóch najbliższych meczach może zrekompensować Gabriel Jesus, który dołączył do Barcelony z Arsenalu we wrześniu. Na pozycji fałszywej dziewiątki mogą również zagrać Anthony Gordon, Dani Olmo lub Karim Adeyemi.

W tym miesiącu Barcelonę czekają także mecze z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i Realem w mistrzostwach Hiszpanii.

Czytaj nas na