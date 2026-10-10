Рафинья пропустит два матча «Барселоны» из-за травмы бедра — BBC Sport

В Испании бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья из-за травмы правого бедра пропустит ближайшие матчи команды против «Хетафе» в Ла Лиге и «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Футболист вернулся из сборной Бразилии с повреждением после того, как был заменён в перерыве матча против Австралии.

Как сообщает BBC Sport, главный тренер каталонцев Ханси Флик назвал травму несерьёзной, однако подчеркнул необходимость осторожно вести восстановление игрока. По словам тренера, в прошлом сезоне Рафинья получил три травмы.

Важная потеря для лидера Ла Лиги

29-летний Рафинья в начале сезона забил 14 голов и отдал три результативные передачи. «Барселона» одержала восемь побед подряд во всех турнирах, возглавляет таблицу Ла Лиги и опережает «Атлетико» и «Бетис» на пять очков. Мадридский «Реал» отстаёт ещё на одно очко.

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В этом сезоне бразилец преимущественно действовал на позиции ложной девятки, а не на фланге атаки. В стартовом матче Лиги чемпионов команда Флика победила «Фейеноорд» со счётом 5:1. Всего каталонцы забили 36 мячей и пропустили восемь.

Варианты замены

Ожидается, что отсутствие Рафиньи в ближайших двух матчах может компенсировать Габриэл Жезус, который присоединился к «Барселоне» из «Арсенала» в сентябре. На позиции ложной девятки также могут сыграть Энтони Гордон, Дани Ольмо или Карим Адейеми.

В этом месяце «Барселону» также ждут матчи с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и «Реалом» в чемпионате Испании.

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