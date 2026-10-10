BBC Sport：拉菲尼亚因大腿受伤将缺席巴萨两场比赛

在西班牙，巴塞罗那的巴西前锋拉菲尼亚因右大腿受伤，将缺席球队接下来在西甲对阵赫塔费以及在欧冠对阵加拉塔萨雷的比赛。这名球员在对阵澳大利亚的比赛中半场被换下后，带着伤病从巴西国家队返回。

据BBC Sport报道，加泰罗尼亚球队主教练汉斯·弗利克称伤势并不严重，但强调需要谨慎安排球员的恢复。教练表示，拉菲尼亚上赛季遭遇过三次伤病。

对西甲领头羊的重要损失

29岁的拉菲尼亚在赛季初已打入14球并送出3次助攻。巴塞罗那在各项赛事中取得八连胜，领跑西甲积分榜，领先马德里竞技和贝蒂斯5分。皇家马德里还要再少1分。

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本赛季，这名巴西球员主要担任伪九号，而非在进攻边路活动。在欧冠首场比赛中，弗利克的球队以5:1战胜费耶诺德。加泰罗尼亚球队总共打进36球，丢了8球。

替代方案

预计，拉菲尼亚缺席接下来的两场比赛可由加布里埃尔·热苏斯弥补，他于9月从阿森纳加盟巴塞罗那。安东尼·戈登、达尼·奥尔莫或卡里姆·阿德耶米也可以出任伪九号。

本月，巴塞罗那还将在欧冠对阵巴黎圣日耳曼，并在西班牙联赛中对阵皇家马德里。

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