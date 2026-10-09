Польский футболист Майкл Амейав заявил, что часть болельщиков «Ракува» из Ченстоховы не выкрикивала перед матчами фамилии темнокожих игроков. Об этом он рассказал в интервью, которое цитирует Interia Sport. По словам вингера, он также сталкивался с таким отношением во время выступлений за клуб.

Сообщение от болельщика

Амейав рассказал, что его невеста получила SMS от одного из болельщиков. В сообщении отмечалось, что речь идет лишь о небольшой группе людей на фанатском секторе, которые скептически относятся к игроку из-за цвета его кожи. Именно этим, по словам футболиста, автор сообщения объяснил то, что они не скандировали его фамилию.

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Не все поддерживали такое поведение

Футболист добавил, что другой болельщик написал ему, что не все фанаты поддерживают такое поведение. Амейав отметил, что это сообщение было для него важным и показало, что не следует оценивать всех людей одинаково.

Амейав провел в «Ракуве» два года, после чего перешел в «Корону» из Кельце. Во время выступлений за клуб из Ченстоховы он дебютировал в национальной сборной Польши и провел за нее два матча.

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