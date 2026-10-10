Federacja KSW ogłosiła, że Artur Szpilka stoczy walkę ze Stefanem Wojczakiem o tymczasowy pas wagi ciężkiej. Pojedynek zaplanowano na 19 grudnia w Gliwicach w Polsce w ramach gali XTB KSW 124, informuje Interia Sport.

Walka o tymczasowy tytuł

Wojczak posiada tymczasowy pas KSW w wadze ciężkiej. Słowacki zawodnik ostatni raz walczył 19 września w Libercu, gdzie przed czasem pokonał Marcina Wójcika i zdobył ten tytuł.

W mieszanych sztukach walki Wojczak stoczył 13 pojedynków i odniósł 11 zwycięstw. Pełnoprawnym mistrzem KSW w wadze ciężkiej jest Phil De Fries, jednak według publikacji wraca on do zdrowia po poważnej kontuzji, która na długo wyklucza go z rywalizacji.

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Rekord Szpilki w MMA

37-letni Szpilka jest byłym pretendentem do tytułu mistrza świata WBC w wadze ciężkiej w boksie. W MMA ma sześć zwycięstw i jedną porażkę. W lipcu 2026 roku Polak pokonał Augusto Sakaia na gali XTB KSW 120 w Gdyni.

Wcześniej Szpilka pokonał również Mariusza Pudzianowskiego, Errola Zimmermana i Michała Martíneka. Jedynej porażki w oktagonie doznał 11 marca 2024 roku z Arkadiuszem Wrzoskiem, po czym wygrał trzy walki z rzędu.

Walką wieczoru grudniowej gali KSW będzie pojedynek o tytuł w wadze średniej między Pawłem Pawlakiem a Piotrem Kuberskim.

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