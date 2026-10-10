KSW联盟宣布，阿图尔·什皮尔卡将与斯特凡·沃伊恰克争夺重量级临时金腰带。据Interia Sport报道，这场比赛定于12月19日在波兰格利维采举行，作为XTB KSW 124赛事的一部分。

临时冠军争夺战

沃伊恰克拥有KSW重量级临时金腰带。这名斯洛伐克选手上一次参赛是在9月19日的利贝雷茨，当时他提前击败马尔钦·武伊齐克并夺得该头衔。

沃伊恰克在综合格斗中进行了13场比赛，取得11场胜利。菲尔·德弗里斯是KSW重量级正式冠军，但据该媒体报道，他正在从一次严重伤病中恢复，这将使他长期无法参赛。

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什皮尔卡的MMA战绩

37岁的什皮尔卡曾是拳击WBC世界重量级冠军头衔挑战者。他在MMA中取得六胜一负。2026年7月，这名波兰选手在格丁尼亚举行的XTB KSW 120赛事中击败奥古斯托·萨凯。

此前，什皮尔卡还击败过马里乌什·普季亚诺夫斯基、埃罗尔·齐默尔曼和米哈尔·马尔蒂内克。他唯一一次在八角笼中失利是在2024年3月11日负于阿尔卡迪乌什·弗若塞克，之后他连续赢得三场比赛。

12月KSW赛事的主赛将是帕维乌·帕夫拉克与皮奥特尔·库别尔斯基之间的中量级冠军战。

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