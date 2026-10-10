Шпилька зустрінеться з Войчаком у бою за тимчасовий пояс KSW — Interia Sport
Федерація KSW оголосила, що Артур Шпилька проведе бій зі Стефаном Войчаком за тимчасовий пояс у важкій вазі. Поєдинок запланований на 19 грудня в Глівіце, Польща, у межах турніру XTB KSW 124, повідомляє Interia Sport.
Бій за тимчасовий титул
Войчак володіє тимчасовим поясом KSW у важкій вазі. Востаннє словацький боєць виступав 19 вересня в Ліберці, де достроково переміг Марціна Вуйціка та здобув цей титул.
У змішаних єдиноборствах Войчак провів 13 поєдинків і здобув 11 перемог. Повноцінним чемпіоном KSW у важкій вазі є Філ Де Фріс, однак, за даними видання, він відновлюється після серйозної травми, яка надовго виключає його зі змагань.
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Рекорд Шпильки в MMA
37-річний Шпилька — колишній претендент на титул чемпіона світу WBC у важкій вазі в боксі. У MMA він має шість перемог та одну поразку. У липні 2026 року поляк переміг Аугусто Сакая на турнірі XTB KSW 120 у Гдині.
Раніше Шпилька також здолав Маріуша Пудзяновського, Еррола Циммермана та Міхала Мартінека. Єдиної поразки в октагоні він зазнав 11 березня 2024 року від Аркадіуша Вжосека, після чого виграв три бої поспіль.
Головним поєдинком грудневого турніру KSW стане бій за титул у середній вазі між Павелом Павляком і Пйотром Куберським.