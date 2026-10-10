Polski tenisista Hubert Hurkacz rozegra 11 października mecz trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju w Chinach przeciwko Chińczykowi Zhou Yi. Pojedynek na korcie centralnym zaplanowano jako drugi w programie dnia, po spotkaniu Bena Sheltona i Arthura Gea, informuje Interia Sport.

Godzina rozpoczęcia meczu

Rywalizacja na korcie centralnym rozpocznie się o 12:00 czasu lokalnego, czyli o 6:00 czasu polskiego. W związku z tym mecz Hurkacza z Zhou Yi, według szacunków publikacji, może rozpocząć się mniej więcej między 7:30 a 8:00 czasu polskiego.

Droga tenisistów do trzeciej rundy

W drugiej rundzie Hurkacz pokonał Novaka Djokovicia 6:4, 6:3. Było to pierwsze zwycięstwo polskiego tenisisty nad Serbem. Wcześniej wygrał z Jamesem Duckworthem 6:3, 7:6(4).

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Zhou Yi, który zajmuje 277. miejsce w rankingu ATP, bierze udział w turnieju dzięki dzikiej karcie. W piątek 21-letni chiński tenisista niespodziewanie wyeliminował z turnieju Włocha Lorenzo Musettiego.

Przed występem w Szanghaju Hurkacz dotarł do finału turnieju w Chengdu, gdzie przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną, a w Pekinie uległ Alexowi de Minaurowi w półfinale.

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