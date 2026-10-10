Польский теннисист Хуберт Хуркач проведёт 11 октября матч третьего круга турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай, против китайца Чжоу И. Поединок на центральном корте запланирован вторым в программе дня после встречи Бена Шелтона и Артура Геа, сообщает Interia Sport.

Время начала матча

Игровой день на центральном корте начнётся в 12:00 по местному времени, или в 6:00 по польскому времени. Соответственно, матч Хуркача с Чжоу И, по оценке издания, может начаться примерно между 7:30 и 8:00 по польскому времени.

Путь теннисистов к третьему кругу

Во втором круге Хуркач победил Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3. Это была первая победа польского теннисиста над сербом. До этого он обыграл Джеймса Дакворта — 6:3, 7:6(4).

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Чжоу И, занимающий 277-е место в рейтинге ATP, участвует в турнире по вайлд-кард. В пятницу 21-летний китайский теннисист неожиданно выбил из турнира итальянца Лоренцо Музетти.

До выступления в Шанхае Хуркач дошёл до финала турнира в Чэнду, где уступил Алехандро Давидовичу Фокине, а в Пекине проиграл Алексу де Минору в полуфинале.

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