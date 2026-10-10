Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby pokonała Australię 50:19 na stadionie Eden Park w Auckland i zapewniła sobie utrzymanie Pucharu Bledisloe po raz 24. z rzędu. Poinformował o tym Sky Sports.

Wyrównana pierwsza połowa

Do przerwy mecz pozostawał wyrównany: obie drużyny zdobyły po dwa przyłożenia, a Nowozelandczycy mieli trzy punkty przewagi. Dla gospodarzy punktowali Peter Lakai i Tupou Vaa'i, a dla Australijczyków — Tom Wright i Harry Wilson.

W drugiej połowie reprezentacja Nowej Zelandii zdobyła kolejnych pięć przyłożeń. Ich autorami byli Cam Roigard, Codie Taylor, Leroy Carter, Josh Moorby i Will Jordan. Łącznik ataku Damian McKenzie wykorzystał sześć podwyższeń i zdobył punkty z rzutu karnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Puchar pozostanie w Nowej Zelandii

Dzięki zwycięstwu Australia nie może już zdobyć Pucharu Bledisloe w tym roku: nawet w przypadku sukcesu w meczu rewanżowym trofeum pozostanie w Nowej Zelandii. Australijczycy ostatni raz posiadali Puchar Bledisloe w 2002 roku.

Nowozelandzka drużyna przedłużyła również serię meczów bez porażki na Eden Park, która trwa od 1994 roku. Kolejny mecz między zespołami odbędzie się w sobotę, 17 października, w Sydney.

Czytaj nas na