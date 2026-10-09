Фьюри хочет победить Джошуа, а затем в третий раз выйти на бой с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри, рассказал о своих планах перед завершением профессиональной карьеры. Экс-чемпион по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring и IBF заявил, что хочет провести бой с Энтони Джошуа, а впоследствии в третий раз встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

«Хочу провести трилогию с Усиком, поскольку в глубине души знаю, что выиграл те два поединка. Но по какой-то причине судьи присудили победу ему, а не мне. Алекс тоже этого хочет, ведь в глубине души он думает: «Выиграл я тогда или нет?». Усик даже признавался на камеру, что эти поединки были очень равными. Если бы судьи присудили победу мне, то Алекс не спорил бы.

И мне хотелось бы получить шанс исправить это. Представьте, каким бы это был способ завершить карьеру! Сначала избить этого бродягу в Кардиффе перед публикой в 80 тысяч человек, а потом отправиться в «Мэдисон-сквер-гарден», чтобы отомстить кролику Усику», — заявил Фьюри.

11 декабря в Кардиффе состоится противостояние двух британцев: на ринг выйдут Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Они будут сражаться за пояс WBA Super.

Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг 24 июля 2026 года – тогда он встретился с поляком Мариушем Вахом, которого отправил в нокаут в 7-м раунде.

Фьюри и Усик дважды встречались на ринге, оба поединка состоялись в 2024 году. Первый бой украинец выиграл раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114), а второй — единогласным (116-112, 116-112, 116-112).

Об этом сообщает The Ring.

В Кардиффе подали заявку на выход Фьюри и Джошуа на ринг в 1:00 — Sky Sports News.

В контракте Фьюри и Джошуа нет пункта о реванше — Sky Sports News.

Джошуа заявил о намерении нокаутировать Фьюри в первом раунде — Sky Sports News.

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