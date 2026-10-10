Болельщики сорвали матч чемпионата Испании в знак протеста против президента клуба

Матч испанской Ла Лиги между мадридским «Райо Вальекано» и «Атлетиком» из Бильбао не был доигран из-за массового протеста болельщиков хозяев поля.

На 13-й минуте встречи фанаты начали закидывать газон различными предметами — от бумажных самолетиков до резиновых шариков. Арбитр приостановил игру, чтобы работники стадиона убрали поле.

Однако после возобновления матча болельщики вновь начали бросать предметы на газон. После консультаций с представителями обеих команд судья решил остановить матч. Впоследствии Ла Лига подтвердила, что в этот день матч не состоится.

Причиной протеста стало недовольство президента «Райо Вальекано» Мартина Пресы. Фанаты критикуют руководство из-за проблем со стадионом, состояния женской команды и академии, повышения стоимости абонементов и попыток перенести клуб в другой район Мадрида.

Дата продолжения матча пока неизвестна. По предварительным данным, в следующий раз матч могут провести без зрителей, чтобы гарантировать безопасность.

Источник: AS

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