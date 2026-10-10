«Харьков» обыграл «Черноморец» и поднялся на третье место в УПЛ

«Харьков» обыграл одесский «Черноморец» со счётом 2:1 в выездном матче восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Переломным моментом стала 17-я минута, когда игрок хозяев Йока получил красную карточку. Харьковчане воспользовались численным преимуществом и открыли счёт на 24-й минуте — отличился Парако.

В начале второго тайма Забергджа удвоил преимущество гостей после передачи Калюжного. Этот гол стал для косоварского нападающего пятым в сезоне, что позволило ему возглавить список бомбардиров чемпионата.

«Черноморец» сократил отставание на 60-й минуте благодаря индивидуальным действиям Попова, который обыграл нескольких защитников и перебросил мяч через вратаря. Однако сравнять счёт одесситы не смогли.

После победы «Харьков» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Черноморец» с пятью очками находится в зоне плей-офф.

«Арсенал» на «Эмирейтс Стэдиум» победил «Лидс» со счётом 2:1 в матче Премьер-лиги, отыгравшись после пропущенного гола. Решающий гол на 70-й минуте забил Бруно Гимарайнш, вышедший на замену за семь минут до этого. Победа прервала беспроигрышную серию «Лидса».

Защитник сборной Швеции Карл Старфельт выбыл примерно на шесть недель из-за проблем с правым бедром. В клубе футболиста «Сельта» сообщили, что он уже приступил к соответствующему лечению.

Читай нас в