Фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії через протест проти президента клубу

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Матч іспанської Ла Ліги між мадридським «Райо Вальєкано» та «Атлетіком» із Більбао не дограли через масовий протест уболівальників господарів поля.

На 13-й хвилині зустрічі фанати почали закидати газон різними предметами — від паперових літачків до гумових кульок. Арбітр призупинив гру, щоб працівники стадіону прибрали поле.

Однак після відновлення матчу вболівальники знову почали кидати предмети на газон. Після консультацій із представниками обох команд суддя вирішив зупинити поєдинок. Згодом Ла Ліга підтвердила, що цього дня матч не відбудеться.

Причиною протесту стало невдоволення президента «Райо Вальєкано» Мартіном Пресою. Фанати критикують керівництво через проблеми зі стадіоном, стан жіночої команди та академії, підвищення вартості абонементів і спроби перенести клуб до іншого району Мадрида.

Дата продовження матчу поки невідома. За попередніми даними, наступного разу поєдинок можуть провести без глядачів, щоб гарантувати безпеку.

Джерело: AS

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