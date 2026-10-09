Скончался лучший футболист Африки 1980 года Жан Манга-Онгене
Бывший нападающий сборной Камеруна по футболу Жан Манга-Онгене скончался на 81-м году жизни.
Манга-Онгене всю профессиональную карьеру провёл в составе камерунского клуба «Канон Яунде».
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Камеруна и выигрывал национальный кубок. Кроме того, футболист трижды побеждал в африканской Лиге чемпионов.
В составе национальной сборной Камеруна Жан Манга-Онгене добился успеха на Кубке африканских наций. В 1972 году он стал бронзовым призером турнира.
В 1980 году футболист был признан лучшим игроком Африки.
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