Бывший нападающий сборной Камеруна по футболу Жан Манга-Онгене скончался на 81-м году жизни.

Манга-Онгене всю профессиональную карьеру провёл в составе камерунского клуба «Канон Яунде».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Камеруна и выигрывал национальный кубок. Кроме того, футболист трижды побеждал в африканской Лиге чемпионов.

В составе национальной сборной Камеруна Жан Манга-Онгене добился успеха на Кубке африканских наций. В 1972 году он стал бронзовым призером турнира.

В 1980 году футболист был признан лучшим игроком Африки.

Напомним, российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вместе с гимнасткой Ангелиной Мельниковой, поддерживающей агрессию России против Украины, принял участие в рекламном мероприятии российской компании «ЭкоНива».

К мероприятию также присоединился немецкий владелец компании «ЭкоНива» Штефан Дюрр, который более 20 лет занимается производством молока в России.

В 2025 году Дюрр получил российский государственный орден Дружбы «за заслуги в области сельского хозяйства». Награду ему вручил губернатор Воронежской области Александр Гусев по поручению президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Камеруна.

Ранее сообщалось, что скончался известный украинский писатель Сергей Батурин. Ему было 66 лет, в последнее время он боролся с продолжительной болезнью. Прощание с писателем состоится 10 октября, сообщили в его Facebook.

Напомним, известный украинский продюсер Андрей Канивец скончался в возрасте 48 лет.

9 сентября 2026 года в возрасте 75 лет скончался украинско-словацкий театральный режиссёр, сценограф, педагог и драматург Валентин Козьменко-Делинде.

Скончался Михаил Дидышин из Космача — известный краевед, исследователь Олексы Довбуша и опришковского движения, а также знаток карпатского фольклора.

Читай нас в