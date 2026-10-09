Венгерский футбольный клуб включил 11 бездомных собак в заявку на матч

«Залаегерсег» удивил болельщиков необычной заявкой на матч чемпионата Венгрии против «Ниредьхазы». Клуб опубликовал список, в который вошли 11 бездомных собак.

Вместо футболистов в заявку «Залаегерсега» вошли 11 бездомных собак.

Акция была организована с целью привлечь внимание к проблемам бездомных собак. «Залаегерсег» решил поддержать инициативу по поиску хозяев для животных, не имеющих дома.

Матч «Залаегерсег» — «Ниредьхаза» состоится в воскресенье, 11 октября.

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