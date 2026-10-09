Элина Свитолина выбыла из турнира WTA 1000 в Пекине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Китаянка захватила инициативу уже в начале первого сета, выиграв два гейма подряд.

Впоследствии Чжэн Циньвэнь увеличила преимущество до 3:1. Элина Свитолина пыталась навязать сопернице борьбу, однако переломить ход партии не смогла. Представительница Китая удержала преимущество и завершила сет со счётом 6:3.

Во втором сете теннисистки поочередно выигрывали геймы. Чжэн Циньвэнь повела 3:2, однако украинка сумела перехватить инициативу и вышла вперед — 4:3.

При счёте 5:4 китаянка получила возможность подать на матч, однако Свитолина отыгралась и перевела сет в тай-брейк. Несмотря на это, в решающем розыгрыше партии победу одержала соперница украинки.

Результат четвертьфинала: Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элина Свитолина (Украина, № 6 посева) — 6:3, 7:6(6).

Ранее женская сборная Украины по теннису заработала один миллион евро за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Национальную команду представляли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Капитаном сборной был Илья Марченко.

Украинки впервые в истории вышли в финал турнира, где уступили сборной Чехии со счётом 0:2.

За выход в финал «сине-желтые» получили один миллион евро. Победительницы турнира, сборная Чехии, заработали 1,5 миллиона евро.

Полуфиналистки — сборные Испании и Италии — получили по 500 тысяч евро. Команды, дошедшие до четвертьфинала — Бельгия, Казахстан, Великобритания и Китай — заработали по 350 тысяч евро.

Общий призовой фонд турнира составил 4,9 миллиона евро.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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