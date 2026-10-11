克利夫兰守护者队在美国联盟分区系列赛决定性的第五场比赛中以2比0击败芝加哥白袜队，并在开局两场失利后完成逆转。据《卫报》报道，投手加文·威廉姆斯在进步球场送出12次三振，何塞·拉米雷斯击出一支两分本垒打。

创纪录的三振

守护者队投手合计送出21次三振，这是九局季后赛比赛中的最高纪录。白袜队仅击出3支安打、9次将球击入场内，并在整个系列赛中有75个打席以三振结束。

直到第六局两出局时，凯尔·蒂尔将球击向右外野，威廉姆斯才让对手击出安打。在一次保送使垒包满员后，威廉姆斯被埃里克·萨布罗夫斯基替换。萨布罗夫斯基以三振结束了村上宗隆的打席。

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冠军系列赛

威廉姆斯的12次三振追平了克利夫兰队的季后赛单场纪录。他在三场比赛中送出24次三振，追平了五战三胜制季后赛系列赛的第二高纪录。两天前，威廉姆斯在第四场比赛中拿下救援成功，取得了比赛的最后一个出局数。

萨布罗夫斯基之后，亨特·加迪斯登板并取得4个出局数。凯德·史密斯取得职业生涯首次五出局救援成功，其中包括在第九局三振对手全部三名打者。守护者队将在美国联盟冠军系列赛中对阵坦帕湾光芒队。

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