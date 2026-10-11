«Кливленд Гардианс» победили «Чикаго Уайт Сокс» со счетом 2:0 в решающем пятом матче Серии дивизионов Американской лиги и отыгрались после двух стартовых поражений. Как сообщает The Guardian, на Progressive Field питчер Гэвин Уильямс оформил 12 страйкаутов, а Хосе Рамирес выбил двухочковый хоум-ран.

Рекордные страйкауты

Питчеры «Гардианс» в общей сложности сделали 21 страйкаут — это наибольший показатель для девятииннингового матча плей-офф. «Уайт Сокс» нанесли лишь три хита, ввели мяч в игру девять раз и за всю серию 75 раз завершали выход на бите страйкаутом.

Уильямс не позволял соперникам выбить хит до двух аутов в шестом иннинге, когда Кайл Тил отправил мяч в правое поле. После уока, заполнившего базы, Уильямса заменил Эрик Сабровски. Он страйкаутом завершил выход Мунетаки Мураками.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Серия чемпионата

Двенадцать страйкаутов Уильямса повторили рекорд «Кливленда» для матча плей-офф. За три игры он оформил 24 страйкаута — это повторение второго лучшего показателя в сериях постсезона до трех побед. Двумя днями ранее Уильямс оформил сейв в четвертой игре, сделав последний аут матча.

После Сабровски на горе появился Хантер Гэддис, который сделал четыре аута. Кейд Смит оформил первый в карьере сейв на пять аутов, в том числе страйкаутом завершил все три выхода соперников в девятом иннинге. В Серии чемпионата Американской лиги «Гардианс» сыграют против «Тампа-Бэй Рэйс».

Читай нас в