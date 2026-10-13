В Коста-Рике приостановили запланированное на 13 октября финальное голосование по законопроекту №24.290 об исключительных режимах рабочего времени. Накануне, 12 октября, 16 оппозиционных депутатов подали конституционное обращение в Sala IV — Конституционную палату Верховного суда страны, сообщает The Rio Times.

Инициатива предусматривает возможность введения 12-часовых смен четыре дня в неделю с тремя выходными для предприятий по производству медицинских устройств и центров корпоративных услуг. Законопроект прошел первое голосование в Законодательной ассамблее 8 октября, однако еще не стал законом.

Проверка Конституционной палаты

Sala IV проверяет, соответствуют ли законы и законопроекты Конституции Коста-Рики. Не менее 10 депутатов могут инициировать такую процедуру после первого голосования по законопроекту и до второго, окончательного голосования.

По данным издания, подписанты обращения указали на возможные процедурные нарушения. В частности, по их мнению, приостановление ускоренного рассмотрения законопроекта до 30 апреля могло противоречить статье 97 регламента Законодательной ассамблеи.

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Возможные последствия

Статья 101 Закона о конституционной юрисдикции отводит суду один месяц с момента получения обращения для ответа. Sala IV может отказаться предоставить заключение, не обнаружить нарушений или установить неконституционность процедуры либо содержания законопроекта.

Если суд не выявит проблем, Законодательная ассамблея сможет вернуться ко второму голосованию. Установление процедурного нарушения будет означать возвращение законопроекта к этапу, на котором произошла ошибка. Конституционная палата подтвердила получение обращения, но пока не сообщила, примет ли его к рассмотрению и когда вынесет решение.

До завершения этой процедуры график 4×3 не является законным, а работодатели должны действовать в соответствии с действующим Трудовым кодексом Коста-Рики.

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