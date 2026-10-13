W Kostaryce zawieszono zaplanowane na 13 października końcowe głosowanie nad projektem ustawy nr 24.290 dotyczącym wyjątkowych systemów czasu pracy. Dzień wcześniej, 12 października, 16 opozycyjnych deputowanych złożyło wniosek konstytucyjny do Sala IV — Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego kraju, informuje The Rio Times.

Inicjatywa przewiduje możliwość wprowadzenia 12-godzinnych zmian przez cztery dni w tygodniu z trzema dniami wolnymi dla przedsiębiorstw produkujących urządzenia medyczne i centrów usług korporacyjnych. Projekt ustawy przeszedł pierwsze głosowanie w Zgromadzeniu Ustawodawczym 8 października, ale nie stał się jeszcze prawem.

Kontrola Izby Konstytucyjnej

Sala IV sprawdza, czy ustawy i projekty ustaw są zgodne z Konstytucją Kostaryki. Co najmniej 10 deputowanych może zainicjować taką procedurę po pierwszym głosowaniu nad projektem ustawy i przed drugim, końcowym głosowaniem.

Według publikacji sygnatariusze wniosku wskazali na możliwe naruszenia proceduralne. W szczególności ich zdaniem zawieszenie przyspieszonego rozpatrywania projektu ustawy do 30 kwietnia mogło być sprzeczne z artykułem 97 regulaminu Zgromadzenia Ustawodawczego.

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Możliwe konsekwencje

Artykuł 101 ustawy o jurysdykcji konstytucyjnej daje sądowi jeden miesiąc od otrzymania wniosku na odpowiedź. Sala IV może odmówić wydania opinii, nie stwierdzić naruszeń lub uznać procedurę albo treść projektu ustawy za niekonstytucyjną.

Jeśli sąd nie stwierdzi problemów, Zgromadzenie Ustawodawcze będzie mogło powrócić do drugiego głosowania. Stwierdzenie naruszenia proceduralnego będzie oznaczało powrót projektu ustawy do etapu, na którym doszło do błędu. Izba Konstytucyjna potwierdziła otrzymanie wniosku, ale nie poinformowała jeszcze, czy przyjmie go do rozpatrzenia ani kiedy podejmie decyzję.

Do zakończenia tej procedury harmonogram 4×3 nie jest legalny, a pracodawcy muszą działać zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy Kostaryki.

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