哥斯达黎加暂停了原定于10月13日就关于特殊工时制度的第24,290号法案进行的最终投票。据《The Rio Times》报道，10月12日，16名反对派议员向Sala IV，即该国最高法院宪法法庭，提交了宪法申请。

该倡议规定，医疗器械制造企业和企业服务中心可实行每周工作四天、每天12小时并休息三天的轮班制度。该法案于10月8日在立法议会通过首次投票，但尚未成为法律。

宪法法庭审查

Sala IV审查法律和法案是否符合哥斯达黎加宪法。至少10名议员可在法案首次投票后、第二次也是最终投票前启动这一程序。

据该媒体报道，申请签署人指出可能存在程序违规。特别是，他们认为，将法案的加速审议暂停至4月30日可能违反了立法议会程序规则第97条。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的后果

《宪法管辖权法》第101条规定，法院自收到申请之日起有一个月时间作出答复。Sala IV可以拒绝出具意见、认定不存在违规，或认定法案的程序或内容违宪。

如果法院未发现问题，立法议会将能够恢复第二次投票。认定存在程序违规意味着法案将被退回至发生错误的阶段。宪法法庭已确认收到申请，但尚未说明是否会受理，以及何时作出决定。

在该程序完成之前，4×3工作制并不合法，雇主必须按照哥斯达黎加现行《劳动法典》行事。

关注我们在