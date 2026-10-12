波兰运营商PKP Intercity将于12月推出2026/2027季新时刻表，其中安排600趟每日班次。这比上一季增加69趟。夏季每日班次数量预计将增至622趟，RMF24报道。

主要线路上的规律运行

主要变化之一将是在最繁忙线路上实行列车周期性发车。根据方向不同，班次将每30分钟、1小时、2小时或4小时运行一次。

在华沙—什切青线路上，列车将每两小时发车一次，快车和经济列车交替运行。华沙与波兹南之间计划每小时开行快车，经济列车则每两小时一班。华沙与三联市之间的大部分时段将每30分钟有一班连接服务。

类似原则尤其将适用于克拉科夫—华沙—三联市、什切青—波兹南—罗兹—克拉科夫以及华沙—热舒夫—普热梅希尔线路。

新班次

华沙—克拉科夫方向将新增两趟经济列车：往返于比亚韦斯托克和扎科帕内之间的TLK Wit Stwosz，以及运行于比亚韦斯托克—克拉科夫线路的IC Zamenhof。华沙和克拉科夫之间计划每日开行共32趟列车。

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喀尔巴阡山省将新增由IC Banach和IC Siarkowiec列车提供的前往华沙的连接服务。别尔斯科-比亚瓦—克拉科夫线路将有8趟每日班次，其中包括新的IC Czupel、IC Klimczok、IC Rysianka和IC Pilsko。

该运营商还宣布开行前往扎科帕内的IC Podhalanin夜间列车、从海乌姆前往希维诺乌伊希切的IC Mewa，以及从克拉科夫前往什切青的IC Lajkonik。华沙与比亚韦斯托克之间将每日运行15对列车，比此前增加1对。

更快的出行和华沙的变化

最快的EIP列车将用2小时18分钟完成格但斯克—华沙线路。格但斯克至弗罗茨瓦夫的行程时间将为4小时8分钟，至克拉科夫为4小时45分钟。

由于华沙东站现代化改造，所有来自三联市和奥尔什丁的列车将经由华沙格但斯卡站运行，绕过华沙东站、中央站和西站。同时，伦堡—斯武普斯克区段的工程可能暂时延长出行时间，并导致时刻表调整。

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