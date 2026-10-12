在巴黎，法国警方代表向波兰方面移交了一件17世纪圣体光座。该文物于1997年从圣十字省莫什科热夫的一座教区教堂被盗。仪式在波兰驻法国大使馆举行。该文物预计不久后将返回波兰。

据RMF24报道，这件圣体光座于1997年7月14日至15日夜间被盗。波兰文化和国家遗产部顾问托马什·希利温斯基表示，当时窃贼只盗走了这一件物品，这可能表明此次盗窃具有针对性，也反映出该文物的价值。现存资料显示，这件圣体光座早在19世纪上半叶就已位于莫什科热夫。

文物在法国被找到

今年春天，波兰大使馆收到消息称，被盗的圣体光座在法国。法国国家司法警察局楠泰尔分局的执法人员利用国际刑警组织数据库，在一个交易展位上认出了它。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与归还该物品的机构包括法国打击有组织犯罪和艺术品走私中央局、波兰和法国执法人员，以及波兰文化和国家遗产部。

今年第二次从法国完成文物返还

波兰驻巴黎临时代办维斯瓦夫·塔尔卡强调了归还被非法运出国的艺术品的重要性。这已是今年第二次将在法国发现的被盗和非法输出文化物品移交给波兰的仪式。今年2月，波兰方面追回了一份从弗罗茨瓦夫一座图书馆被盗的15世纪手稿。

关注我们在